Castel del Giudice su Repubblica: il progetto "Melise" modello per le aree interne

I produttori biologici e naturali di Molise e Abruzzo si incontrano domani e domenica nel borgo della provincia di Isernia per rilanciare antiche varietà locali e promuovere la biodiversità

CASTEL DEL GIUDICE. Sabato 9 e domenica 10 ottobre i coltivatori di mele e prodotti bio di Abruzzo e Alto Molise si ritrovano a Castel del Giudice per celebrare le mele dell’Appenino. La notizia è rimbalzata oggi sul quotidiano Repubblica che con la firma di Salvo Cagnazzo ha dedicato oggi un approfondimento all’evento.

Oltre a degustazioni, visite guidate ai meleti e al birrificio agricolo, escursioni nella natura a piedi e in e-bike, esperienze a contatto con le api per grandi e piccoli, raccolta delle mele e delle patate viola, in programma anche l'esposizione fotografica itinerante a cura del fotografo Emanuele Scocchera, spettacoli di divertenti buskers, street band e laboratori.

Un’occasione per scoprire il simbolo della rinascita di Castel del Giudice, che ha puntato su progetti innovativi tra cui il recupero di 50 ettari di superficie a 800 metri sul livello del mare, per produrre mele biologiche e contrastare lo spopolamento.

Il meleto biologico Melise è diventato motivo di sviluppo per quest’area di montagna a rischio spopolamento. Promosso dall’agronomo Michele Tanno e dalla sua associazione Arca Sannita, il “Giardino delle mele antiche” custodisce, a sua volta, circa 60 varietà di mele dell’Appennino molisano-abruzzese che rischiavano l’estinzione. Tra queste, mele dalle cultivar resistenti alla ticchiolatura, ideali per la montagna. Come la Limoncella, la più antica del meleto, o la Zitella, dal sapore dolce e dal colore giallo con sfumature rosa. Autoctona è anche la Gelata, caratterizzata da alcune parti vetrose, e la Tinella, molto piccola e piatta con la facciata rosa. Oltre alle autoctone, c’è la mela Florina, dal colore rosso, e la Dolorina, dalla forma più allungata e dal colore rosso brillante. Poi ci sono ancora la Primiera, le Golden Lasa, Golden Delicus, Golden Orange, Gala Sansa, Gala Galaxi, Fuji kuku, RedChief, Red Canada e Renette Canada.