Covid, terza dose di vaccino per 8.200 molisani

Il report dell’Asrem



CAMPOBASSO/ISERNIA. Prosegue spedita la campagna vaccinale anti-Covid in Molise.

Anche nella giornata di ieri si è proceduto in particolar modo alla somministrazione della terza dose, agli over 80 e ai pazienti più fragili. Al momento, come riferisce il report dell’Asrem, sono 8.200 i molisani che l’hanno ricevuta.

Nello specifico il terzo richiamo è stato somministrato a 6564 persone over 80, 555 nella fascia 70-79, 528 in quella 60-69, 315 nella fascia 50-59, 131 nella fascia 40-49, 57 nella fascia 30-39, 41 nella fascia 20-29, 5 nella fascia 18-19 e 4 nella fascia 12-15.

Dall’inizio della campagna vaccinale le dosi di vaccino somministrate in Molise sono 446.346. Doppia dose per 208.806 residenti.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!