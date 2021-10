Assalto alla Cgil, in Molise sedi aperte per solidarietà

Dura anche in regione la presa di posizione dopo i fatti di Roma

CAMPOBASSO. “Quanto accaduto a Roma è un fatto gravissimo che riporta alla memoria periodi bui della storia del nostro Paese. L’attacco alla sede Nazionale della Cgil istigato da ‘sedicenti’ no vax e no green pass e capeggiato da leader dell’estrema destra lasciati ancora liberi di circolare in una Repubblica democratica è un fatto gravissimo che riporta alla memoria periodi bui della storia del nostro Paese”.

Dura la dura presa di posizione di Paolo De Socio, segretario generale della Cgil Molise. “Invitiamo le forze democratiche del Paese a unirsi contro la violenza gratuita rivolta verso la casa dei lavoratori”, è l’appello.

Come risposta a questa vile aggressione oggi, dalle ore 9 la sede della Cgil di Campobasso resterà aperta e le sedi territoriali saranno presidiate”.

