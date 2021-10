Assaggio d’inverno in Molise: prima nevicata a Campitello Matese

Temperature in picchiata in tutta la regione



CAMPITELLO MATESE. L’ondata di maltempo che in queste ore sta investendo il sud Italia non ha certo risparmiato il Molise. Temperature in picchiata e piogge battenti stanno interessando l’intero territorio regionale.

A Campitello Matese, invece, una sorpresa che si spera essere di buon auspicio dopo gli anni difficili della pandemia. Questa mattina, infatti, prima nevicata nella località sciistica molisana.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!