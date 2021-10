‘Vista in salute’, controlli gratuiti per prevenire malattie della retina e del nervo ottico

Le visite per due giorni nel tir hi-tech a Piazza della Vittoria

CAMPOBASSO. Tappa molisana a Campobasso, in Piazza della Vittoria, del Tir hi–tech, all’interno del quale è stata allestita una struttura ambulatoriale mobile dove, oggi e domani, è possibile effettuare controlli gratuiti, per la prevenzione delle malattie della retina e del nervo ottico, a persone di età superiore ai 40 anni, munite di green pass o tampone fatto entro le 48 ore precedenti.

‘Vista in salute’ è una Campagna sanitaria promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità- Iapb Italia onlus, organismo riconosciuto con legge dallo Stato e dall’Oms, che collabora strettamente con il Ministero della Salute.

Questa mattina ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione della Campagna di prevenzione alla quale hanno partecipato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il membro del Direttivo Iapb Italia onlus, Giorgio Ricci, e il professore Roberto Dell'Omo.

Per Toma, una grandissima occasione che ha il pregio di riportare al centro della discussione la realizzazione di iniziative di prevenzione e di azioni di diagnosi precoce. Di ciò ha voluto ringraziare Iapb Italia onlus per quanto fatto e per aver scelto il Molise nell’ambito del tour che sta girando la penisola.

Una grande opportunità che – si è detto certo il governatore - i molisani sapranno cogliere appieno. A tal riguardo, ha sottolineato l’importanza dei mezzi d’informazione, che svolgono un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione della popolazione rispetto a determinate tematiche, e ai quali ha chiesto una fattiva collaborazione per divulgare ulteriormente l’iniziativa.

