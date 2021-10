Pioggia e freddo flagellano il basso Molise: tromba d'aria in mare a Termoli

Il fenomeno naturale è stato immortalato da alcuni passanti. E il maltempo continuerà a condizionare il basso Molise anche nei prossimi giorni

TERMOLI. Temperature in picchiata e pioggia intensa da giorni stanno mettendo a dura prova il basso Molise dopo il caldo eccezionale e la siccità dei mesi scorsi.

Sulla costa e nell’entroterra continuerà a piovere anche nel corso della settimana appena iniziata e non mancano fenomeni naturali che un tempo erano considerati straordinari, almeno in Italia, ma che iniziano a diventare frequenti, complici i cambiamenti climatici in atto. E’ il caso della tromba d’aria che nel pomeriggio di oggi si è formata a largo del mare adriatico, ben visibile dal borgo antico di Termoli, tanto da essere ripresa anche da alcuni passanti.

Fortunatamente il fenomeno è avvenuto in una zona molto distante dalla costa.