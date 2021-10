Trovato morto in casa: accertamenti al bar e interrogatorio per i testimoni

I rilievi condotti dai carabinieri, per accertare se l’uomo, che sarebbe stato colpito durante una lite, sia caduto battendo la testa. La salma del 65enne ancora sotto sequestro all’obitorio del ‘Cardarelli’

CAMPOBASSO. Trovato morto in casa, vanno avanti le indagini per accertare le cause del decesso di Mario Miozzi, il 65enne di Toro trovato senza vita in casa sua, con ferite alla testa.

Oggi i carabinieri del Nucleo operativo di Campobasso hanno svolto accertamenti nel bar del paese, dove secondo alcuni testimoni sarebbe stato coinvolto in una lite. La sera prima del ritrovamento del suo cadavere sotto una scala della cucina, nella sua abitazione.

I militari vogliono capire se l’uomo, dopo i colpi ricevuti nel bar o nelle immediate vicinanze, sia caduto battendo la testa. Poco dopo il rientro a casa e la morte, certificata la mattina dopo.

Nel frattempo stanno andando avanti gli interrogatori dei testimoni, in tutto una decina le persone, come riferisce l’Ansa, sentite nella caserma del paese. Tra loro anche le persone che erano presenti nel locale al momento della lite.

In attesa dell’esito dell’inchiesta si aspetta la decisione del magistrato, che potrebbe disporre l’autopsia. Nel frattempo i funerali sono stati rinviati, con la salma sotto sequestro nell’obitorio dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

