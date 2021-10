Cultura molisana in lutto: oggi i funerali della docente e poetessa Adele Terzano

Se n’è andata all’età di 74 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella sua comunità, Guglionesi, e in tutto il basso Molise. Una vita spesa nella promozione della cultura e nell’esaltazione della bellezza. A fine agosto aveva ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Larino

GUGLIONESI-LARINO. Nello stesso giorno in cui si è appresa la notizia del decesso di Olimpia Giancola in Di Nezza a Isernia, un altro grave lutto ha colpito il Molise e il mondo della cultura e delle tradizioni. Si è spenta dopo una lunga malattia la docente, scrittrice e poetessa Adele Terzano, originaria di Guglionesi, comunità che tanto l’amava e per la quale lei stessa si è sempre spesa. La notizia della sua morte ha scosso anche la vicina comunità di Larino, che proprio a fine Agosto le aveva attribuito la cittadinanza onoraria.

Numerose le tracce lasciate da Adele Terzano nel corso della sua esistenza, vissuta tra scuola, famiglia, ambito letterario e artistico. Autrice di numerose pubblicazioni, tra cui l’ultima dedicata alla figura di Giulio Rivera, originario di Guglionesi, morto a 24 anni nel drammatico agguato terroristico del 16 marzo 1978, giorno del rapimento dello statista della Dc, Aldo Moro, in via Fani a Roma. A quel giovane, Adele Terzano ha dedicato un libro dal titolo eloquente: “Ciao Giù”.

Il Molise piange un’altra vita illuminata spezzata dalla morte. Una vita terrena che resterà nella memoria collettiva del Molise.

I funerali di Adele Terzano si terranno oggi alle ore 18 nel suo paese natale.