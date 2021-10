Coronavirus, 6 contagi in Molise. Tasso di infezione all’1,2%

Dai 521 tamponi analizzati nella giornata di oggi. Restano 4 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui uno in Terapia intensiva. Attesa per l’esito dei controlli a Chirurgia e nella Casa di riposo ‘Pistilli’

CAMPOBASSO. Coronavirus, 6 contagi in Molise dai 521 tamponi processati nelle ultime 24 ore, con il tasso di infezione all’1,2%. I casi a Campobasso (2), Casacalenda (3), Portocannone (1).

Attesa per l’esito dei tamponi effettuati all’interno del reparto di Chirurgia del Cardarelli dove è stato accertato un caso di positività al Covid: un anziano della Casa di riposo 'Pistilli' di Campobasso che si è scoperto contagiato solo nella giornata di ieri. Vaccinato, aveva fatto da poco anche la terza dose, e asintomatico. Tamponi a tappeto anche nella struttura di accoglienza per anziani di via delle Frasche.

Sono attualmente 4 i pazienti ricoverati all’ospedale di Campobasso, 3 in Malattie infettive e 1 in Terapia intensiva.

Fino ad oggi sono 14.582 i casi di Coronavirus certificati in Molise, con 74 attualmente positivi e 2.258 persone in isolamento. I guariti dall’inizio dell’epidemia sono 13.996 (oggi ne sono stati certificati 3) mentre i morti sono 498.

