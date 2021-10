Trasporto sanitario, organizzazioni di volontariato in rivolta: nel mirino il nuovo bando

Lettera aperta ai vertici della Regione. Sotto accusa la rimodulazione dei rimborsi spesa. Sit-in davanti alla sede del Consiglio

CAMPOBASSO. Sono sul piede di guerra le organizzazioni di volontariato convenzionate per l'espletamento del servizio di emergenza territoriale 118 in Molise. Motivo del contendere la delibera firmata dal direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano con la quale è stato approvato il nuovo regolamento e l'avviso di selezione per l'affidamento delle attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza.

Nel mirino, in particolare, è finita la rimodulazione del rimborso spese. “Proprio il rimborso spese – si legge nella lettera aperta firmata da Croce Azzurra Molisana, Croce Bianca Molise, Croce Padre Pio, Croce San Gerardo, Croce Verde Molisana Vitattiva Cvass, Isernia Soccorso e Avs Molise Emergenza Odv - che nel regolamento facente parte della delibera viene ad avere una nuova rimodulazione lo definiamo, senza mezzi termini, non congruo ed asseriamo che coloro che l'hanno predisposto probabilmente non hanno chiara l'attuale fotografia del 118 molisano, ed in generale non hanno minima conoscenza di quelli che sono i costi reali per ogni voce elencata.

L'Azienda Sanitaria tra le motivazioni richiamate per giustificare il nuovo quadro economico, riporta che vi è la necessità di scongiurare un potenziale distorto utilizzo dello strumento dei rimborsi. L'articolo 17 comma tre del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 dispone che al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, contrariamente all’anno che invece disconosce le spese effettivamente sostenute. Nel documento adottato sono notevoli le criticità anche per la gestione dei mezzi di soccorso, nel riconoscimento delle reali spese derivanti da: puntuale ed adeguata attività di manutenzione, stipula di congrue polizze assicurative, ammortamento dei veicoli, ecc. Nel quadro attuale il rimborso mensile, il cui quadro economico risale alla Delibera di Giunta Regionale n. 978 del 19.09.2008, per un’associazione nel garantire H24 in ogni postazione l’ambulanza con relativo autista e soccorritore si aggira intorno ad 12.500,00 – 13.500,00 euro Con la rimodulazione della Delibera n. 1151, si passa a 7.000,00 - 8.000,00 euro”.

Oltre alla lettera aperta rivolta ai vertici della Regione, le organizzazioni annunciano un sit-in di protesta per esprimere il loro dissenso. L'iniziativa è stata programmata per venerdì 21 ottobre a partire dalle ore 9 davanti alla la sede del Consiglio in via IV Novembre a Campobasso.

