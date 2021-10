L’influenza 2021 sarà più grave: al Molise 79.352 dosi di vaccino

La fornitura assegnata dalla procedura di gara svolta dal Soggetto aggregatore della Regione Abruzzo

CAMPOBASSO. Non solo il Covid, ci si prepara anche a fronteggiare l’influenza, che secondo gli esperti quest’anno sarà più grave. Il Molise si è aggiudicato la la fornitura di 79.352 dosi di vaccini antinfluenzali per la campagna vaccinale 2021/2022.

Una procedura non gestita direttamente dalla Regione Molise, ma dal Soggetto aggregatore della Regione Abruzzo.

Il Soggetto aggregatore della Regione Molise, non avendo infatti inserito nella propria programmazione l'iniziativa di gara, aveva richiesto al Soggetto aggregatore della Regione Abruzzo la disponibilità ad aderire alla procedura di gara per la fornitura di vaccini antinfluenzali. Si attende l’arrivo delle dosi, per iniziare le somministrazioni.

