Covid, i medici dell'esercito tornati in Molise: aiuteranno l'Asrem nelle vaccinazioni

CAMPOBASSO. “Oggi sono giunte in Molise due squadre dell’esercito che aiuteranno il personale di Asrem nella campagna vaccinale”. Si tratta di un ritorno in regione dei militari dopo l’aiuto nella fase più acuta dell’emergenza epidemiologica e nell’avio della campagna di vaccinazione contro il virus.

L’annuncio è arrivato in serata dal direttore generale Asrem Oreste Florenzano, per il quale in questo modo sarà possibile “aumentare le sforzo e accelerare nella somministrazione delle dosi”.

“Da parte mia e di tutta Asrem – ha concluso il vertice dell’azienda sanitaria regionale - giunga un sentito ringraziamento alle due squadre. Insieme continueremo nella campagna vaccinale che, finora, ci ha visto essere una delle regioni più virtuose”.