Operatori no vax, l'Asrem sospende 6 dipendenti: 4 sono infermieri

Primo provvedimento in Molise firmato dal direttore generale Florenzano

CAMPOBASSO. Nonostante i solleciti hanno deciso di non sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Per questo sei dipendenti dell'Asrem sono stati sospesi. Il provvedimento, firmato dal direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano, ha riguardato un impiegato amministrativo, un tecnico sanitario e ben 4 infermieri. La sospensione durerà fino a quando non decideranno di vaccinarsi e comunque fino al 31 dicembre. È questo il primo atto in tal senso adottato in Molise.

“Mio malgrado ho dovuto adottare questi provvedi­menti perché sono previsti dalla normativa vigente - ha spiegato Florenzano a Primo Piano Molise- non­ché dalla necessaria atten­zione che noi dobbiamo ave­ re per mantenere il funziona­ mento dell’Asrem in sicurez­za. Sono atti dovuti, dei quali mi dispiace. Prima di arrivare alla so­spensione abbia­mo esperito ogni utile tentati­vo per comunicare con gli in­teressati, per farci consegna­re la eventuale documenta­zione in base alla quale dal punto di vista medico avreb­bero potuto essere esonerati dalla vaccinazione. Li abbia­mo ripetutamente invitati alla vaccinazione. Purtroppo non possiamo consentirci di cor­rere alcun rischio. Ormai i fatti lo dimostrano – ha ribadito infine - la vacci­nazione è l’unico strumento che abbiamo in questo mo­mento per combattere la pandemia”.

