Campobasso, paura in via XXIV Maggio: auto travolge una donna sulle strisce pedonali

L'incidente si è verificato in serata: coinvolta un'anziana, trasportata tempestivamente al pronto soccorso del Cardarelli. Fortunatamente le sue condizioni al momento non desterebbero preoccupazione

CAMPOBASSO. Attimi di paura questa sera all’ingresso di via XXIV Maggio, dove un’auto alla cui guida c’era un uomo ha investito un’anziana donna che in quel momento stata attraversando le strisce pedonali.

L’auto ha falciato la donna che è caduta a terra ma fortunatamente non ha perso conoscenza. Immediatamente è stato allertato il 118 e un’ambulanza in breve tempo ha raggiunto il luogo dell’incidente. La donna è stata trasportata al pronto soccorso del Cardarelli e le sue condizioni al momento non desterebbero preoccupazione. Sull’asfalto rimaste tracce di sangue dovute all’urto e alle ferite della donna. Sul posto è giunta anche una pattuglia della polizia municipale per l’effettuazione dei rilievi.

Non è la prima volta che in quel punto si verificano incidenti stradali, dovuti molto spesso al mancato rispetto dei limiti di velocità.