Porto abusivo di armi, espulsione per un 21enne albanese: accompagnato al Centro per rimpatri

Il giovane, dopo aver scontato una pena per fatti accaduti nel 2017, deve rientrare nel suo Paese di provenienza. Residente in provincia di Campobasso, è stato raggiunto dai carabinieri di Campomarino in esecuzione di un decreto della Questura di Roma





CAMPOMARINO. Condotto presso il Centro di permanenza per rimpatri di Bari ai fini dell’espulsione. È quanto accaduto ad un 21enne albanese, ma residente in provincia di Campobasso, raggiunto dai carabinieri di Campomarino per dare seguito ad un decreto di espulsione emesso dalla Questura di Roma.

Il giovane era stato arrestato lo scorso 25 settembre, in esecuzione di un ordine di carcerazione per espiazione pena, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, commesso a San Salvo nel 2017 e per il quale era stato denunciato a piede libero. Da tali fatti era poi scaturita una condanna a 4 mesi di carcere, sfociata prima in affidamento in prova ai servizi sociali, poi in detenzione dal momento che la misura sarebbe stata ripetutamente violata.

Ad oggi il giovane è stato scarcerato dall’Istituto penale per minorenni “Casal del Marmo” di Roma, dove infine si trovava recluso, e si appresta ad essere espulso e, dunque, rimpatriato in Albania.

