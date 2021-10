Ladri in azione in Alto Molise: è 'caccia' ai malviventi in fuga

Diversi i colpi messi a segno nelle ultime ore. Indagano i Carabinieri

AGNONE. Indagano i carabinieri della Compagnia di Agnone per dare un volto e un nome ai malviventi che hanno messo a segno diversi furti nelle ultime ore.

Nel mirino dei ladri è finita questa volta l'area dell'Alto Molise. Stando a quanto si è appreso, sono diverse le incursioni che si sono registrate nella cittadina altomolisana. I ladri sono riusciti a svaligiare due abitazioni.

Non solo. Sempre nelle ultime ore anche a Carovilli i ladri hanno messo a segno un paio di colpi, portando via gioielli e denaro. Poi sono fuggiti riuscendo, almeno per il momento, a far perdere le proprie tracce.

Dell'accaduto sono stati informati i militari dell'Arma che hanno eseguito i rilievi del caso per acquisire elementi utili all'identificazione dei malfattori.

