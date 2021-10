Tentata rapina cruenta a un’anziana, arrestate due giovani

Nei guai due donne di Campobasso, i Carabinieri danno esecuzione alla misura restrittiva. L’episodio destò scalpore per le modalità con cui fu portata a termine l’azione delittuosa.

Dalle prime ore dell’alba i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Campobasso, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare restrittiva nei confronti di due indagate ritenute responsabili, ognuna per parte e ruolo di competenza, dei reati di tentata rapina aggravata in concorso e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Perquisizioni ancora in atto.

L’episodio contestato alle due donne è quello relativo ad una cruenta tentata rapina ai danni di una persona anziana di Campobasso, che nel maggio scorso destò sgomento e preoccupazione per le modalità con cui fu portata a termine l’azione delittuosa.

Alle 10 di oggi, presso il Comando Provinciale di Campobasso, si terrà una conferenza stampa, per illustrare dettagli dell’operazione di servizio.

