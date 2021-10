Isernia, ruba merce in un negozio e la nasconde nel passeggino: smascherata dai carabinieri

La donna, campana, è accusata di tentata rapina aggravata Scoperta da una commessa è fuggita insieme alla complice. È stata identificata grazie ai filmati delle telecamere

ISERNIA. Ha un volto e un nome la donna campana che qualche giorno fa ha provato a mettere a segno un colpo in un negozio di Isernia. I militari del Nor l'hanno denunciata per tentata rapina aggravata in concorso.

La donna, con la complicità di un’amica, aveva cercato di rubare merce del valore di diverse centinaia di euro, prelevandola dagli scaffali e nascondendola in una borsa al disotto di un passeggino. Gli atteggiamenti sospetti della donna sono stati notati da una commessa che ha dato l’allarme al 11. La malvivente è riuscita ad allontanarsi prima dell’arrivo dei Carabinieri abbandonando il passeggino con il bottino e spintonando la commessa per guadagnare la fuga. Al termine delle indagini svolte dalla Sezione Operativa tra le persone già note per il loro curriculum criminale e l’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza presente all’interno dell’esercizio pubblico, sono riusciti a a dare un’identità al volto della responsabile che è stata riconosciuta dalla dipendente che aveva avuto modo di vederla bene in faccia. Sono in corso ulteriori indagini per identificare l’altra complice.

I militari della Stazione di Isernia, al termine delle indagini svolte in relazione alla truffa subita da una donna sui circuiti di pagamento online, sono riusciti invcece ad identificare il responsabile.

In particolare, la malcapitata, che svolge il suo lavoro nell’ambito commerciale, era stata raggirata con particolare abilità dallo sconosciuto che facendole credere di dover eseguire un’operazione di accredito sulla postepay della donna, con abile raggiro l’aveva indotta ad effettuare un’operazione di ricarica verso una carta di pagamento intestata ad una terza persona, riuscendo nel suo criminoso intento facendosi così accreditare una somma di circa 1000 euro complessiva riferita a diverse operazioni.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!