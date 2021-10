Coronavirus, altri positivi alla Casa di riposo Pistilli. Contagi tra anziani e operatori

Si è allargato il cluster scoppiato all’interno della struttura di via delle Frasche. La maggior parte degli ospiti sono asintomatici

CAMPOBASSO. Altri contagi alla Casa di riposo Pistilli tra gli anziani e gli operatori. Sono arrivati questa mattina i risultati dei tamponi eseguiti nella giornata di ieri, che hanno confermato l’allargamento del cluster.

Si parla di 8 positivi, di cui 2 operatori della struttura sanitaria di via delle Frasche. Grande preoccupazione per un focolaio che ha quindi interessato buona parte degli ospiti della ‘Pistilli’, anche se gli anziani hanno quasi tutti sintomi lievi o sono asintomatici, perché vaccinati, in buona parte anche con la terza dose.

Questa mattina gli ospiti sono stati visitati dai medici Usca, che li stanno monitorando per tenere sotto controllo la situazione. Nel frattempo sono stati sottoposti a tamponi anche i familiari degli ospiti e degli operatori, per evitare un ulteriore allargamento del cluster.

