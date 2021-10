Lavoratore licenziato, condannata l’azienda: torna in fabbrica e sarà risarcito

La Fiom: vinta lunga battaglia sindacale con l’azienda Proma di Pozzilli

ISERNIA. Licenziamento illegittimo alla Proma di Pozzilli, con conseguente reintegra del lavoratore. Lo ha deciso il tribunale di Isernia, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona della dottoressa Elvira Puleio con un’ordinanza del 17 ottobre scorso in cui ha dichiarato appunto l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore intimato il 9 settembre 2019 dalla Proma Ssa srl. A renderlo noto, un comunicato sindacale della Fiom Cgil Molise.

L’uomo era stato giudicato inidoneo alla mansione svolta sino a quel momento, ma il giudice ha invece disposto la reintegrazione nel posto di lavoro occupato alla data del licenziamento, condannando il datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria di legge, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché al pagamento delle spese di lite.

La FIOM del Molise esprime soddisfazione per la decisione assunta dal Tribunale, “che ristabilisce la legalità in una vicenda che è l’epilogo di una lunga lotta sindacale in corso nello stabilimento di Pozzilli” in merito all’utilizzo di determinati sistemi di controllo. Di fronte all’opposizione di alcuni lavoratori iscritti al sindacato, la Proma rispose “collocandoli sistematicamente in cassa integrazione guadagni ordinaria e senza la prevista rotazione”.

