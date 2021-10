Coronavirus, rischio focolaio alla casa famiglia di Duronia

Non è ancora chiaro quale sia la dimensione del caso sanitario riguardante la struttura situata nel piccolo centro del Molise interno, ma i primi numeri di contagi ai test rapidi resi noti in serata dopo la positività al tampone molecolare di una operatrice della struttura hanno fatto scattare l’allarme

DURONIA. Al momento appare azzardato parlare di un nuovo cluster Covid in Molise, ma la notizia di due casi positivi al test rapido antigenico tra gli operatori della Casa famiglia di Duronia, annunciata in serata anche dall’emittente Teleregione Molise, ha fatto scattare l’allarme con l’attivazione del protocollo a tutela della salute degli anziani e degli altri operatori in servizio nella struttura del piccolo centro del Molise interno.

Proprio nel tardo pomeriggio di oggi, l’Asrem aveva confermato un primo caso positivo al tampone molecolare di una operatrice sanitaria della casa famiglia. Già da 24 ore era iniziato il tracciamento anche su colleghi e ospiti della struttura con i quali la stessa era stata in contatto.

Su una seconda persona in servizio l tampone rapido ha dato esito positivo, in attesa del riscontro del tampone molecolare. Fortunatamente le condizioni di salute degli anziani, tutti vaccinati, al momento non destano preoccupazione: per tutti loro il test ha dato esito negativo, come confermato dal responsabile della struttura Raimondo De Vincenzo.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!