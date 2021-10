Droga, due molisani nell’operazione ‘Coffee Shoop’: 11 arresti tra foggiano, Molise e Abruzzo

Il blitz della Polizia questa mattina. Intanto portati in carcere due uomini ai domiciliari da una settimana

CAMPOBASSO. Detenzione e spaccio di droga, portati in carcere i due uomini, un 38enne e un 23enne, originari di Termoli e residenti a San Giacomo degli Schiavoni, con numerosi precedenti in materia di stupefacenti, che i quali a seguito dell’arresto in flagranza effettuato dalla Squadra mobile una settimana fa erano stati posti ai domiciliari.

Nella circostanza i due pregiudicati erano stati sorpresi prima a cedere ad altra persona sostanze stupefacenti sull’uscio di casa e poco dopo, a bordo di un’auto, mentre tentavano di disfarsi di un involucro contenete droga, quando si sono accorti della presenza dei poliziotti.

A seguito di perquisizione erano stati sequestrati circa 20 grammi tra cocaina, eroina ed hashish, materiale per la pesatura ed il confezionamento in dosi della droga e circa 2mila euro in banconote, provento dell’attività illecita.

In sede di udienza, il Gip del Tribunale ordinario di Larino ha convalidato l’arresto dei due uomini, disponendo nei loro confronti l’applicazione di una misura cautelare maggiormente afflittiva. In esecuzione della custodia in carcere, i due sono stati pertanto condotti presso nel penitenziario di Larino.

Alle prime ore di questa mattina, sempre personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Campobasso ha coadiuvato i colleghi della Mobile di Foggia nell’esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare eseguite a San Giacomo degli Schiavoni e a San Martino in Pensilis nei confronti di due uomini, padre e figlio, pluripregiudicati per reati in materia di stupefacenti. Proprio il figlio era stato fermato il 21 ottobre dai poliziotti di Campobasso, mentre acquistava droga dai due uomini arrestati a San Giacomo degli Schiavoni.

Il blitz nell’ambito dell’operazione che ha portato questa mattina ha portato all'arresto di 11 persone, tra foggiani, molisani e abruzzesi, chiamato convenzionalmente ‘Coffee Shop’ dalla presenza di un locale dove i consumatori potevano direttamente far uso della sostanza stupefacente appena acquistata. Degli 11 indagati sei sono in carcere e cinque ai domiciliari con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione e porto di armi clandestine.

Gli investigatori hanno accertato un fiorente giro di spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere San Bernardino, il quartiere ad alta densità delinquenziale di San Severo. Nel corso delle indagini, partite a settembre 2020 e concluse a gennaio del 2021 i poliziotti hanno sequestrato oltre 3 chili e mezzo di cocaina ed oltre un chilo di eroina piu' alcuni chili di droghe leggere tra marijuana ed hashish. Sequestrati inoltre un kalashnikov e pistole calibro 7,65 con matricole abrase. "Quando gli acquirenti venivano fermati dalla polizia e veniva sequestrato loro la sostanza stupefacente – l’Ansa riporta quanto raccontato in conferenza gli inquirenti - i clienti tornavano dal pusher e mostravano il verbale di sequestro. A quel punto il venditore gli restituiva la stessa quantità di stupefacente acquistata".

A quanto si apprende alcuni degli arrestati giungevano a San Severo da Abruzzo e Molise, in particolar modo da San Salvo e Casalbordino, ma anche da San Giacomo degli Schiavoni per rifornirsi di droga da rivendere poi nei propri territori di appartenenza.

Quando questa mattina gli agenti hanno eseguito le ordinanze hanno anche scoperto un vero e proprio laboratorio dove veniva tagliata e confezionata la sostanza stupefacente. Il laboratorio si trovava all'interno di una casa popolare ed era protetto da un sistema di telecamere di videosorveglianza.

