Paese preso di mira dai ladri: è allarme. Cittadini e forze dell'ordine presidiano le strade

Stato di grande preoccupazione tra gli abitanti di Roccasicura, piccolo centro della provincia di Isernia. Dopo le denunce di alcuni residenti, l’amministrazione comunale ha chiesto e ottenuto il rafforzamento delle misure di sicurezza da parte delle forze dell’ordine che stanno dando la caccia ai ladri. E nel frattempo alcuni cittadini hanno organizzato ronde notturne nel centro urbano e nelle contrade del paese

ROCCASICURA. Non solo Palata e il basso Molise ma anche la provincia di Isernia in questi giorni sta facendo i conti con una nuova ondata di furti che si sta concentrando in particolare nelle piccole realtà. E’ il caso di Roccasicura, da due giorni presa pesantemente di mira dai ladri.

Diverse le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine, che questa sera in seguito alla richiesta del sindaco e dell’amministrazione comunale, hanno letteralmente blindato gli ingressi del paese e stanno dando la caccia ai malviventi.

Diversi testimoni ieri hanno riferito della presenza di almeno tre persone che con passamontagna si sono intrufolati all’interno di alcune abitazioni. In due casi sono stati messi in fuga dai proprietari, terrorizzati dalla presenza estranea dentro casa. Un elemento che ha contribuito a crerare un vero e proprio stato di allarme sociale, che ha spinto diversi cittadini ad organizzare ronde notturne per supportare il lavoro delle forze dell’ordine, che proprio da oggi hanno potenziato il pattugliamento delle strade del paese, sorvegliando in particolare gli ingressi al centro abitato.