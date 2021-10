Clima di tensione negli stabilimenti Fca e Sevel: sindacati pronti allo sciopero

La Fiom Cgil esce allo scoperto contro le decisioni che la multinazionale dell’automobile ha adottato nelle ultime settimane nei distretti industriali di Abruzzo e Molise

TERMOLI. Il clima di incertezza che si respira nello stabilimento Fca-Stellantis di Termoli e alla vicina Sevel in val di Sangro preoccupa sempre di più i lavoratori. Il frequente ricorso alla cassa integrazione, agli incentivi all’uscita anticipata dal lavoro, il licenziamento in tronco degli interinali sono il sintomo di un clima di profonda tensione, che ha spinto oggi la Fiom Cgil a proclamare un pacchetto di 8 ore di sciopero in tutta Italia, con le modalità e tempi che saranno concordati con le rappresentanze territoriali dei lavoratori.