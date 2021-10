Il capo della Protezione civile Curcio in Molise per inaugurare il Centro operativo gestione emergenze

La cerimonia a Civitacampomarano il 17 novembre. Come anticipa il sindaco Manuele ci sarà anche il direttore dell’Agenzia nazionale per la meteorologia Carlo Cacciamani

CAMPOBASSO. Il capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio sarà il 17 novembre in Molise per inaugurare a Civitacampomarano il Centro operativo comunale per la gestione delle emergenze, in cui sarà ospitata anche la sede della Scuola nazionale formazione per operatori di Sale operative e Centri di coordinamento, a cura dell'Associazione nazionale Disaster Manager.

Ad annunciarlo, sulla sua pagina Facebok, il sindaco di Civitacampomarano Paolo Manuele. Insieme a Curcio sarà in paese anche il direttore dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia ItaliaMeteo Carlo Cacciamani.

