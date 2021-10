Operato a Napoli, il piccolo Vito vince la sfida: sta bene ed è tornato a casa

L’annuncio del sindaco di Roccamandolfi, paese d’origine della mamma. Il bambino era stato trasportato in Campania con l’elisoccorso dieci giorni fa

ROCCAMANDOLFI. “Finalmente, dopo tanta tanta paura, ci godiamo di nuovo il sorriso del piccolo Vito. A volte la vita ci sa sorprendere compiendo dei veri e propri miracoli”.

Esordisce così Giacomo Lombardi, sindaco di Roccamandolfi, sul proprio profilo Facebook. La sua è un’esternazione di giubilo dopo la disavventura del bimbo operato a Napoli, presso l’ospedale Santobono, dopo essere stato trasportato d’urgenza in eliambulanza dal Cardarelli di Campobasso, lo scorso 20 ottobre, per un delicato intervento cardiochirurgico.

I genitori del piccolo sono residenti a Bojano ma originari di Roccamandolfi (la mamma) e San Massimo (il papà): tre dunque le comunità in apprensione per le sorti del piccolo, che oggi è tornato a casa e sta bene dopo essere arrivato in condizioni critiche a Napoli.

“Grazie alla comunità di Roccamandolfi che nelle difficoltà si stringe sempre come una vera grande famiglia e a tutti coloro che da ogni parte del Molise hanno fatto sentire la propria vicinanza ed il proprio affetto in ogni forma e modo alla famiglia”, ha continuato il sindaco. Una storia a lieto fine, dunque, con protagonista un bimbo di appena un anno e mezzo.

