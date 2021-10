Allarme furti, ladri ancora in azione in Alto Molise

Un colpo è stato messo a segno a Pescolanciano, mentre a Carovilli i malviventi hanno provato a intrufolarsi all’interno di un’abitazione

PESCOLANCIANO/CAROVILLI. Ancora ladri in azione in Alto Molise. Resta alto l’allarme nella zona dove, nelle ultime settimane, sono stati messi a segno numerosi colpi.

La notte scorsa i malviventi sono entrati in azione a Pescolanciano, mentre a Carovilli si è registrato un tentativo di furto all’interno di un’abitazione.

Come riporta l’Eco dell’Alto Molise, a Pescolanciano è stata presa di mira l’abitazione di una famiglia residente a Roma. Certi evidentemente di poter agire indisturbati, i malviventi sono riusciti ad entrare in casa, portando via contanti e preziosi per circa 2mila euro.

Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Agnone, che sono intervenuti anche a Carovilli, dove si è registrato un tentativo di furto all’interno di un’abitazione.

Indagini a tutto campo dunque per dare un volto e un nome ai malviventi.

