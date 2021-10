Incidente nei campi, 68enne cade da un albero mentre raccoglie le olive

La donna, soccorsa dal Cnsas e dal 118, è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale di Pescara



CASTELLINO DEL BIFERNO. Cade da un albero mentre raccoglie le olive. Incidente nei campi questo pomeriggio in contrada Valle Cupa, a Castellino del Biferno. La donna, 68enne, è stata raggiunta dal Soccorso Alpino e trasferita in eliambulanza all’ospedale di Pescara.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando la Centrale operativa del 118 ha ricevuto una richiesta di soccorso per una donna ferita in un campo nell'agro del Comune non raggiungibile dalla viabilità ordinaria.

Sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118 e contestualmente, trattandosi di zona impervia, è stato allertato il Soccorso Alpino e il servizio di elisoccorso dell'Abruzzo. Due squadre del Cnsas sono arrivate sul posto per supportare il personale sanitario del 118 per raggiungere la persona ferita e per il primo soccorso. Nel frattempo l'eliambulanza di Pescara, con a bordo un medico rianimatore, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del Cnsas su richiesta della Centrale operativa del 118, è decollata alla volta del luogo dell'incidente e in trentacinque minuti è giunta sul posto.

Il tecnico di elisoccorso del Cnsas ed il medico rianimatore dell'eliambulanza si sono calati con il verricello e, insieme agli operatori sanitari del 118 sul posto e ai tecnici del Cnsas a terra, hanno imbarellato la donna ferita, le cui condizioni non sembrano comunque destare preoccupazione. Sempre mediante verricello, la donna è stata imbarcata a bordo dell'elicottero e trasportata all'ospedale di Pescara per accertamenti.

Le operazioni di soccorso e recupero si sono concluse verso le 17.

La perfetta sinergia tra gli operatori sanitari del 118 a terra, le squadre del Soccorso Alpino e l'elisoccorso perfettamente coordinati dalla Centrale operativa del 118, hanno scongiurato il peggio.

