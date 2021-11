Frontale sulla Statale: 7 feriti, coinvolti un bambino e 2 neonati

L’incidente è accaduto in territorio di Montaquila. Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Trasportati al Pronto Soccorso di Isernia, reparto sempre più in apnea per carenze di personale



MONTAQUILA. È di 7 feriti il bilancio dell’incidente stradale accaduto questa mattina lungo la Statale 158, in territorio di Montaquila.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due auto si sono scontrate frontalmente. Immediata la richiesta di aiuto, che ha consentito alla macchina dei soccorsi di attivarsi.

Sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasferire le persone coinvolte, tra cui un bambino e due neonati al pronto soccorso del ‘Veneziale’ di Isernia.

Necessario anche l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di contrada Rio, di carabinieri e polstrada. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

L'arrivo dei pazienti coinvolti nell'incidente ha finito per inasprire le difficoltà operative del Pronto Soccorso pentro, sempre più provato dalle carenze organiche. La situazione, visto anche il giorno festivo, sarebbe veramente al limite. Informata anche la direzione Asrem delle difficoltà di gestione.

