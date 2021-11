Consiglio regionale: “Profonda gratitudine alle nostre Forze Armate”

Messaggio istituzionale da parte del Presidente dell’assise di Palazzo d’Aimmo Salvatore Micone: “Grazie per il contributo nella storia e per il tanto lavoro svolto nei mesi di emergenza pandemica”.

In occasione della Festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ha pubblicato un messaggio istituzionale. “Credo che la Festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale quest’anno assuma un significato particolare nella consapevolezza che tutti coloro i quali sono chiamati a vestire una divisa che rappresenti la Repubblica e i suoi organi, siano da ritenersi sempre e comunque i protettori, e in qualche modo, i promotori della concordia della nazione. Una consapevolezza che ci deve appartenere come singoli cittadini e come collettività” ha detto Micone che ha espresso profonda gratitudine alle Forze Armate “a nome dell'intero Consiglio regionale, sia per quanto fatto nella storia italiana, ma anche per il tanto lavoro svolto in Molise in questi anni di emergenza pandemica”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!