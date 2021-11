Reddito di cittadinanza, truffa da 20 milioni di euro: maxi-operazione in 5 Regioni. C’è pure il Molise

Scoperti 5mila irregolari. Solo nel Napoletano individuati 2.441 percettori irregolari: tra loro anche camorristi, rapinatori e parcheggiatori abusivi

NAPOLI. Scoperti furbetti del reddito di cittadinanza. Si tratta in totale di 4.839 posizioni irregolari scoperte dai carabinieri nel corso di una maxi operazione condotta tra Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. La truffa ai danni dello Stato ammonta a quasi 20 milioni di euro.

Solo nel Napoletano, - riferisce TgCom24 - i percettori irregolari erano 2.441: tra loro anche camorristi, parcheggiatori abusivi, rapinatori, truffatori e lavoratori in nero.

Alcuni avevano auto di lusso o numerosi appartamenti. C’è chi possedeva un autonoleggio con 27 auto, chi una scuola di ballo e chi persino si è inventato di avere dei figli.

Ben 1.338 percettori indebiti del reddito erano già noti alle forze di polizia per altri motivi e 90 di loro hanno condanne o precedenti per gravi reati di tipo associativo.

Seguono aggiornamenti

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!