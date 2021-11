Carceri, 3 evasi in Molise

La denuncia del sindacato di polizia penitenziaria Spp a firma di Aldo Di Giacomo. Intanto, sulle gravi carenze di personale nei penitenziari, passa all’unanimità in Consiglio regionale l’ordine del giorno di Aida Romagnuolo

CAMPOBASSO. Approvato ieri all’unanimità, in Consiglio regionale, l’ordine del giorno della consigliera di Fratelli d’Italia Aida Romagnuolo sulla grave carenza di personale nelle carceri del Molise

“Nelle case circondariali di Campobasso, Larino ed Isernia restano le criticità legate a un organico scarno – afferma la consigliera - La legge Madia, infatti, ha tagliato il numero di dipendenti, costringendo i lavoratori a occupare più posti di servizio. Il blocco del turnover, poi, ha portato l’età media del personale a oltre 53 anni. Per i poliziotti penitenziari riposi e licenze risicate se non nulle – ha sottolineato Romagnuolo – Il numero delle unità è ridotto al lumicino e la condizione del personale è sempre più complicata. La fotografia delle carceri molisane racconta di strutture che potrebbero collassare da un momento all’altro. Più volte e da più fronti è stata denunciata la realtà in cui versano i dipendenti. È una questione di sicurezza e rispetto per il lavoro, che viene svolto con sacrificio e impegno. È quindi doveroso che il presidente della Regione si interessi della vicenda, portando l’istanza presso la Conferenza Stato-Regioni e presso il ministero di Giustizia affinché la pianta organica delle case circondariali di Campobass e, Larino venga rispettata, con il conseguente sblocco del turn over”.

Un ordine del giorno quanto più attuale vista la fuga di tre detenuti, uno da Campobasso e due da Larino, solo nelle ultime due settimane, come denunciato pubblicamente dal segretario del sindacato di polizia penitenziaria Spp, Aldo Di Giacomo.

