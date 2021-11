Condannata per estorsione intascava il Reddito di cittadinanza: 'furbetta' nei guai

L'Inps di Campobasso ha accolto la domanda della donna che era anche stata accusata di agevolare un'associazione di stampo mafioso

CAMPOBASSO. Intascava il Reddito di cittadinanza anche se in passato era stata condannata per estorsione. È questo uno dei casi eclatanti illustrati nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Chieti per rendere noi i risultati delle verifiche compiute dai Carabinieri da maggio a ottobre di quest'anno.

La donna, in pratica, ha visto accolta la domanda presentata all'Inps di Campobasso, nonostante nei dieci anni precedenti fosse stata condannata in via definitiva per reati ostativi: estorsione continuata in concorso con l'aggravante speciale di agevolare un'associazione di stampo mafioso.

Sempre in Molise ha destato scalpore il caso di due afghani e due nigeriani, profughi entrati in Italia per la prima volta da meno di 10 anni, già collocati in strutture di accoglienza del progetto Sprar a Campobasso, che nelle more della definizione delle pratiche per il riconoscimento dello status di "protezione internazionale" hanno presentato domanda di ammissione al Reddito di Cittadinanza dichiarando, falsamente, di risiedere nelle strutture di accoglienza dove erano stati ospiti, ma dalle quali erano stati già dimessi a seguito di chiusura delle stesse; erano stati quindi cancellati dall'anagrafe comunale per "irreperibilità". Per due di loro il Prefetto di Campobasso aveva anche emesso provvedimento di "revoca delle misure di accoglienza".

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!