Schianto frontale sulla Statale 17: muore una giovane donna

L'incidente in territorio di Castelpetroso. Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco. La vittima aveva soli 23 anni

CASTELPETROSO. Scontro frontale fra due auto: inutili i soccorsi per una giovane donna. La tragedia si è consumata questa sera, poco dopo le 19, al km. 188,200 della Statale 17 in territorio di Castelpetroso.

Stando a quanto si è appreso lo schianto sarebbe stato estremamente violento. Dalle prime ricostruzioni, la Suzuky Ignis guidata dalla ragazza, di soli 23 anni, avrebbe perso il controllo in curva finendo per scontrarsi frontalmente con un suv SsangYong Rexton, guidata da un uomo di Isernia, illeso.

L'allarme è stato lanciato immediatamente e ha consentito alla macchina dei soccorsi di mettersi in moto. Sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118, ma per la ragazza, di Castelpetroso, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati nell'impatto. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Isernia e dei carabinieri, che stanno effettuano i rilievi per ricostruire la dinamica, e dell'Anas per il ripristino della viabilità, deviata su strade locali.

(seguono aggiornamenti)

