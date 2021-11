Termoli, paura sulla provinciale: donna ferita dopo l'impatto contro un cinghiale

E’ stato necessario il soccorso degli operatori del 118 dopo l’impatto dell’auto contro il grosso ungulato. Paura per la donna ma per fortuna il peggio è stato scongiurato. Ma l’emergenza cinghiali in Molise è sempre più in netto aumento

TERMOLI. Ennesimo incidente stradale in Molise dovuto ai cinghiali. Coinvolta una donna di 45 anni che ieri sera nel mentre era intenta a percorrere la strada provinciale tra Termoli e Petacciato, si è trovata di fronte un grosso ungulato che in quel momento stava attraversando l’arteria.

L’auto ha urtato in pieno contro l’animale uccidendolo sul colpo, mentre la donna è rimasta ferita. Tempestivo il soccorso del personale del 118 e l’intervento della polizia stradale che ha effettuato i rilievi. Per fortuna grazie alla protenzza di riflessi della donna l’auto non ha sbandato ed è rimasta sull’arteria altrimenti le conseguenze sarebbero state drammatiche.