Allarme furti, ancora una casa svaligiata dai ladri: rubati oro e diamanti

Ingente il bottino del colpo messo a segno in un'abitazione di Sant'Angelo in Grotte. Indagano i carabinieri di Macchiagodena. Si cerca una Golf nera

SANTA MARIA DEL MOLISE. È ancora allarme furti in provincia di Isernia. L'ultima segnalazione in ordine di tempo arriva da Sant'Angelo in Grotte, frazione di Santa Maria del Molise. Nel mirino dei malviventi è finita un'abitazione. Ingente il bottino: sono stati infatti rubati numerosi oggetti in oro e diamanti.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, i malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari e sono riusciti ad entrare. Una volta certi di poter agire indisturbati, hanno scassinato la cassaforte e rubato i preziosi. Poi sono fuggiti, uscendo dal garage. I malviventi, secondo alcune testimonianze, si sarebbero allontanati a bordo di una Golf di colore nero.

L'accaduto è stato immediatamente segnalato ai carabinieri della Stazione di Macchiagodena che hanno avviato le indagini del caso per cercare di dare un volto e un nome ai ladri.

