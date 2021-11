Isernia, contrasto alla criminalità: 81 persone identificate e 3 fogli di via

Polizia in azione sul territorio della provincia pentra con controlli ad ampio raggio atti a prevenire e reprimere i reati

ISERNIA. Prevenire i reati per garantire maggiore sicurezza ai cittadini: questa la mission degli agenti della Questura di Isernia, impegnati, insieme al reparto Prevenzione crimine di Napoli, in attività di controllo del territorio in tutta la provincia, con particolare attenzione alla zona dell’Alto Molise.

Ed ecco che personale della Squadra Mobile e della Squadra Volanti, nel corso del fine settimana, ha provveduto ad identificare 81 persone e 44 veicoli.

Particolare attenzione è stata rivolta agli esercizi pubblici e ai luoghi di maggiore ritrovo. Controlli anche lungo le strade, nelle stazioni ferroviarie e nelle contrade limitrofe alle città.

Non è finita. Sono stati intensificati inoltre i controlli a persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ed è stato dato un forte impulso alle misure di prevenzione. In proposito, il Questore Soricelli ha emesso 3 fogli di via obbligatori ad altrettanti soggetti, già noti alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio e le persone, che si aggiravano in piccoli centri della provincia con atteggiamento sospetto e senza fornire valide motivazioni agli operatori circa la loro presenza sul territorio.

La Divisione Anticrimine della Questura ha, infine, curato l’istruttoria per l’irrogazione, da parte del Questore, di ben 9 avvisi orali, di cui 4 proposti dai colleghi dell’Arma, a soggetti pregiudicati che, per il loro comportamento, sono ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.

