Scontro tra auto sulla Statale 17, paura e traffico e in tilt

L'incidente è accaduto questa mattina in territorio di Pettoranello. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri

PETTORANELLO. Tanta paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per l'incidente accaduto questa mattina lungo la Statale 17, nei pressi dello svincolo per Pettoranello del Molise. Diversi i mezzi coinvolti nello scontro, la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia e degli operatori sanitari del 118, che hanno prestato ai feriti le prime cure, per poi trasferirli al Pronto Soccorso del 'Veneziale' per gli accertamenti del caso.

Il traffico lungo l'arteria viaria ha subito inevitabilmente dei forti rallentamenti.

