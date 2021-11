I sindaci di Isernia e Larino impugnano il piano operativo sanitario: attesa per l'udienza al Tar

I legali dello studio 'Iacovino&Associati' esprimono soddisfazione per la presa di coscienza da parte delle amministrazioni locali sulla necessità della loro presenza in giudizio

ISERNIA/LARINO. Nei giorni scorsi i Comuni di Isernia e Larino hanno deliberato di impugnare il Programma Operativo Sanitario 2019/2021, emesso con decreto commissariale n. 94 del 09.09.2021 dal Commissario ad Acta Donato Toma.

Gli enti locali, rappresentati dai sindaci Piero Castrataro e Pino Puchetti, si sono rivolti agli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Giuseppe Fabbiano, dello Studio Legale Iacovino & Associati, conferito l’incarico legale per la difesa in giudizio davanti al Tar Molise.

I legali esprimono forte soddisfazione per la definitiva presa di coscienza da parte delle amministrazioni locali circa la necessita di una loro presenza in giudizio a sostegno della legge violata in tema di programmazione sanitaria regionale che li ha visti indebitamente esclusi con un decreto del Presidente-Commissario. Questo e un passaggio importante per ristabilire la legalità e la tutela del diritto alla salute, quale diritto fondamentale di ogni individuo, che deve necessariamente essere garantito dalla sanita pubblica.

Ora si attende la fissazione dell’udienza affinché il Tar si pronunci.

