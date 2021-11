Muore giovane mamma: proclamato il lutto cittadino

Lo ha stabilito il sindaco di Filignano Federica Cocozza per domani, in occasione dei funerali della 33enne Stefania Bucci

FILIGNANO. Un'intera comunità, quella di Filignano, profondamente sconvolta per l'improvvisa scomparsa di Stefania Bucci, la mamma di soli 33 anni deceduta ieri a Roma, dove viveva con la sua famiglia.

Domani, 10 novembre, in paese si terranno i funerali e il sindaco Federica Cocozza ha deciso di proclamare il lutto cittadino “interpretando i sentimenti di angoscia dell'intera comunità per la scomparsa di Stefania Bucci, avvenuta in maniera prematura e inaspettata, suscitando commozione e immenso dolore”.

Il rito funebre si terrà domani pomeriggio nella chiesa del Santissimo Crocifisso, in località 'Selvone'.

