Alla guida ubriaco e senza patente zigzagava sulla Statale: muratore romeno nei guai

L'uomo è stato fermato dalla Polizia Stradale. Oltre alla denuncia è scattata la confisca del veicolo risultato sprovvisto di assicurazione

CAMPOBASSO. Alla guida ubriaco e senza patente è stato beccato dalla Polizia Stradale mentre zigzagava lungo la Statale 647 'Bifernina'. È finito così nei guai un muratore romeno, denunciato dalla Polizia Stradale di Campobasso.

Tutto è cominciato quando, ieri pomeriggio, è giunta alla sala operativa la segnalazione dell'auto che stava creando il panico sulla statale.



Gli agenti sono riusciti a fermare la marcia del veicolo e a sottoporre a controllo il conducente: un 36enne cittadino romeno, di professione muratore e residente in provincia, che alla prova dell’etilometro è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2.4 gr./l.



La situazione dell'uomo è risultata ancora più grave, considerato che il veicolo era sprovvisto della copertura assicurativa e che l’uomo era senza patente in quanto sospesa perché già fermato in e sanzionato per guida sotto l’effetto di alcol, violazione per la quale aveva anche altri precedenti.

Il muratore è stato quindi denunciato ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada che prevede, nel caso in questione, l’arresto da sei mesi ad un anno e l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, mentre l’auto è stata confiscata.

