Farmaci da banco nelle carceri, nuova campagna di Antigone Molise

L’Associazione che opera ‘per i diritti e le garanzie nel sistema penale’ ha avviato l’iniziativa per consentire la distribuzione di alcuni farmaci, che non necessitano di ricetta medica, nelle tre case circondariali della regione.

di Maurizio Cavaliere

Partirà in questi giorni una nuova campagna solidale di Antigone, l’associazione ‘per i diritti e le garanzie nel sistema penale’ che ha una propria sezione anche in Molise. L’associazione ha inteso promuovere l’acquisto di farmaci da banco che non necessitano di ricetta medica, da distribuire nelle tre case circondariali molisane di Campobasso, Isernia e Larino.

Ieri sera il neo presidente Giovannino Cornacchione, che da alcuni mesi ha sostituito il compianto GianMario Fazzini, si è riunito con altri soci di Antigone Molise per deliberare su modalità e tempi dell’iniziativa: “Contiamo di portarla avanti fino alla prossima primavera” ci ha detto Cornacchione - Negli ultimi tempo ci siamo resi conto che all’interno degli istituti penitenziari molisani mancano alcuni farmaci da banco, per esempio quelli contro il mal di testa o le pomate contro le dermatiti, per citarne solo un paio. Ci siamo riuniti per avviare ufficialmente questa campagna solidale che riteniamo importante e perfettamente in linea con la missione di Antigone”.

I farmaci di cui necessitano i ristretti sono stati individuati attraverso un elenco che nei mesi scorsi è stato richiesto alle carceri dal Garante regionale dei Diritti delle persone private della libertà personale Leontina Lanciano che lavora a stretto contatto con Antigone e con le altre associazioni che operano per la tutela dei diritti delle fasce della società più a rischio prevaricazioni.

