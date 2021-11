Caccia al cinghiale 'abusiva': due bracconieri rischiano l'arresto

Sono stati fermati dai carabinieri forestali impegnati in un servizio di controllo del territorio. Carabine sequestrate e maxi multa per entrambi

CASACALENDA. Rischiano l'arresto i due bracconieri finiti nella rete dei carabinieri forestali della Stazione di Casacalenda. Sono stati fermati in località Orto Canale armati di carabina e intenti ad esercitare attività venatoria al cinghiale nell’Oasi di Protezione Faunistica 'Lago Liscione'.

I bracconieri sono stati denunciati e deferiti all’Autorità Giudiziaria per aver esercitato attività venatoria in zona interdetta nonché protetta a livello europeo. L’Oasi infatti ricade in un’area individuata come Sito di Importanza Comunitaria e Zona Speciale di Conservazione denominata 'Lago di Guardialfiera - Monte Peloso' all’interno nella Zona di Protezione Speciale 'Lago di Guardialfiera - Foce del Fiume Biferno', facenti parte della Rete Natura 2000 dell’Unione Europea.

I due, si diceva, ora rischiano l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a 1.549 euro.

Oltre alla denuncia dei due bracconieri, i militari hanno proceduto al sequestro delle due carabine utilizzate per l’attività illecita.

I Carabinieri Forestali svolgono da sempre un’attività, impegnativa e difficile anche dal punto di vista logistico, volta al contrasto del fenomeno del bracconaggio che si sviluppa in contesti diversi e che esprime tutto il disvalore, morale e materiale, che queste azioni illecite hanno rispetto alla conservazione della biodiversità.

