Sevel, fino a domani stop alla produzione: 1700 lavoratori a casa. Timori anche in Molise

La mancanza di componenti informatici per la produzione del furgone Ducato alla base dell’ennesimo ricorso alla cassa integrazione

VAL DI SANGRO-TERMOLI. Lo stabilimento Sevel del tutto fermo da tre giorni e fino a domani per mancanza di componenti informatici per la produzione del furgone Ducato. Ennesima tegola sull’azienda dell’indotto Fca-Selltantis e soprattutto sui 1700 addetti, che già da mesi vivono un profondo stato di preoccupazione per effetto della riorganizzazione dei siti produttivi annunciata da Taveres.

Preoccupazione che si estende anche al vicino stabilimento Fca di Termoli, dove prosegue il ricorso alle trasferte e agli esodi incentivati.