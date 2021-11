Sostanze inquinanti dal depuratore: assolto ex sindaco di Termoli, Antonio Di Brino

Dopo oltre un anno si è concluso con la piena assoluzione dell’ex primo cittadino, Antonio Basso Di Brino, con lo stralcio della posizione del suo successore, Angelo Sbrocca, e con l’assoluzione di funzionari del Comune e dell’Arpa, il processo scaturito dall’inchiesta sulle presunte responsabilità amministrative connesse al malfunzionamento del depuratore al porto di Termoli. Sgonfiata per intero la tesi accusatoria

TERMOLI. Non ci sono state responsabilità penali attribuibili agli ex sindaci di Termoli nel malfunzionamento del depuratore al porto della città adriatica. E’ quanto ha deciso il collegio composto dal presidente Russo e dai giudici Testa e Di Nino del Tribunale di Larino, con la sentenza che sgonfia l’inchiesta sul presunto inquinamento generato dal depuratore.

Stralciata la posizione dell’ex sindaco Angelo Sbrocca e assolto il suo predecessore, Antonio Di Brino , così come altre cinque persone tra i quali anche l’ex dirigente del settore Silvestro Belpulsi.

Le ipotesi di reato contestate dalla pubblica accusa andavano a vario titolo dal getto pericoloso di cose in concorso, perché omesso di assicurare il corretto funzionamento e la necessaria manutenzione dell’impianto di depurazione, nonché di realizzare i lavori e le opere necessarie a consentire il corretto trattamento depurativo di tutti i reflui convogliati prima dello scarico in mare, omissione di atti d’ufficio in concorso perché non si sono mossi in tempo a trovare una soluzione idonea. Oltre ai due sindaci sono stati assolti anche Silvestro Belpulsi e Matteo Caruso. Assolta anche la funzionaria dell’Arpa Molise, Maria Grazia Cerroni. Una multa di 150 euro, invece, è stata decretata per altri tre imputati.