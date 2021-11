Unieuro Calavibes gioca d’anticipo: 7 giorni prezzi pazzi, anteprima Black Friday

Redazionale/ Il megastore di viale 3 marzo 1970 a Isernia lancia una settimana di super sconti

ISERNIA. È un pre black Friday lungo 7 giorni quello che si appresta a lanciare la Unieuro Calavibes. Sconti irripetibili nel megastore di viale 3 marzo 1970 a Isernia, a partire da domani e fino a giovedì 25 novembre, come ricca anteprima del ‘venerdì nero’, l’ultimo del mese, dove come sempre le offerte proposte non potranno che lasciare a bocca aperto.

Da domani intanto si inizia col botto: frigoriferi, lavatrici, tablet, cellulari, notebook, accessori, di tutto di più a prezzi che hanno dell’incredibile. Disponibili il frigo combinato da 2 metri con inverter LG a 699 euro, o – sempre dello stesso marchio – il modello door-to-door che, da 4mila euro, sarà in vendita a soli 1.399 euro. Per chi voglia cambiare la lavatrice, non lasciatevi scappare la Whirpool da 6kg disponibile a 279 euro. Cambiando settore, prezzi pazzi sul tablet Lenovo Octacore da 64 giga a 169 euro o sulla fotocamera GoPro Hero 9 Black a 349 euro. Gli amanti Apple potranno trovare gli auricolari AirPods Pro a 279 euro o l’IPhone 12 da 128 giga a soli 779 euro. Per chi invece voglia scegliere un cellulare più a buon mercato ma di ottima qualità, da non sottovalutare l’Oppo A15 a 129 euro, mentre i notebook saranno in offerta a partire da 379 euro.

Ulteriore chicca, la promo interna su tutti i titoli disponibili in cd e dvd, per i quali sarà valido il 3x2. Insomma, una settimana ‘da dio’ per quanti vogliano cominciare a svecchiare i propri elettrodomestici o device a prezzi unici. Solo da Unieuro Calavibes.

