Violenza di genere: in Molise aumentano reati di stalking e maltrattamenti in famiglia

I cosiddetti 'reati spia' sono in preoccupante aumento in regione. Lo ha dichiarato l’avv. penalista Roberto D’Alosio, presidente della Camera Penale di Larino. Per la presidente del CPO, Paola Cantelmi, è necessario anzitutto superare le diseguaglianze di genere ancora troppo radicate

LARINO. Lo scorso 18 novembre si è svolto l'evento formativo dal titolo: "La violenza di genere. Strumenti legislativi di contrasto e cultura del rispetto", organizzato dalle Pari Opportunità di Larino con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati.

All'incontro formativo di rilevante interesse e di stretta attualità ha portato un articolato saluto, a nome della sez. Larino Camere Penali, il Presidente, l'avv. Roberto D'Aloisio, il quale ha tenuto ad evidenziare tra l’altro che "pur non essendoci stati femminicidi , in Molise, i casi di stalking, di maltrattamenti in famiglia e di lesioni contro il coniuge – i c.d. reati spia – preludio di fatti ancor più gravi, sono in preoccupante aumento anche da parte di soggetti che violano le misure cautelari imposte dalla magistratura "

Nella introduzione ai lavori, la Presidente del Cpo, l’avv. Paola Cantelmi, ha sottolineato che la violenza di genere è un fenomeno sociale complesso e drammatico che va affrontato non solo con adeguati strumenti giuridici ma anche e soprattutto, con un nuovo atteggiamento culturale inteso a superare le oggettive diseguaglianze di genere ancora troppo radicate nella coscienza sociale.

L’argomento è stato approfondito sotto diversi profili grazie ai relatori che hanno offerto un insostituibile contributo di idee e di analisi del fenomeno della violenza di genere.

Un ringraziamento sentito il CPO lo ha rivolto alle Associazioni, agli Enti ed a quanti operano sinergicamente sul territorio per la tutela e l’assistenza alle vittime di violenza.