Portava una giovane bulgara a prostituirsi per strada: denunciato 54enne molisano

Le indagini condotte dai carabinieri, che hanno controllato e pedinato l’uomo

TERMOLI. Andava a prelevare in macchina una 22enne bulgara in provincia di Foggia e la portava in Molise, sulla statale 16, per farla prostituire. Tutto questo da giugno a ottobre.

Un uomo di 54 anni di Montecilfone, con precedenti, è stato denunciato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. La denuncia dopo le indagini condotte dai carabinieri del Nor di Termoli, che lo hanno pedinato e controllato, portando alla luce un reato esecrabile e spesso impunito, poiché non denunciato dalle vittime, nella maggior parte dei casi per paura di ritorsioni da parte degli sfruttatori o per un ingiustificato ma umano senso di vergogna.

L’attività nell’ambito dei controlli condotti dai carabinieri anche a tutela delle fasce deboli e per preservare una condizione di vita civile e pacifica per tutti i cittadini.

