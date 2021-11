Sicurezza nelle scuole, alla Schweitzer di Termoli una giornata speciale

Ragazzi e docenti coinvolti in un interessante progetto promosso da Cittadinanzattiva. In Molise la metà delle scuole è priva del certificato di agibilità statica. Domani appuntamento anche a Guglionesi.

Dopo la Giornata dell’Albero, quella della Sicurezza nelle scuole. L'Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi e l'Istituto Scweitzer di Termoli celebrano l’importante ricorrenza promossa da Cittadinanzattiva nel 2002 e istituzionalizzata con la legge 107/2015.

Quella sulla sicurezza strutturale degli istituti scolastici italiani resta un’emergenza in Italia e, soprattutto in Molise, dove il 58% delle scuole è privo di certificato di agibilità statica, mentre il 61% non ha la certificazione antincendio.

Se n’è discusso oggi presso la scuola di Termoli, se ne parlerà anche domani a Guglionesi. Gli studenti hanno svolto un percorso formativo e di conoscenza importante sui temi della sicurezza, verificando direttamente le criticità del proprio istituto. Chiederanno pertanto i miglioramenti del caso per avere una scuola più sicura.

Dirigente e docenti puntano con questo progetto a rendere gli studenti sempre più attivi e ‘vigili’ rispetto alla propria sicurezza all’interno di un plesso scolastico, mentre alle istituzioni viene chiesto di non abbassare la guardia e i controlli, osservando con particolare attenzione l’evoluzione di fenomeni come terremoto e alluvioni che, spesso, hanno colpito il basso Molise. L’iniziativa è anche una preziosa occasione per riflettere sull’impatto che l’emergenza Covid ha avuto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

