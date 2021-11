Evade dai domiciliari e va al bar, si ubriaca e molesta i clienti: arrestato

Nei guai un 49enne rintracciato dai carabinieri. Dopo aver consumato superalcolici ha anche minacciato un dipendente del locale per ricaricare lo smartphone

TERMOLI. Confinato ai domiciliari per rapina, è tranquillamente uscito di casa per andare al bar a Termoli. Lì dopo aver bevuto parecchio ha molestato i clienti del bar e minacciato il titolare perché voleva ricaricare lo smartphone.

Nei guai è così finito un 49enne originario del trapanese ma da anni residente stabilmente in provincia di Campobasso, già noto ai militari poiché titolare di numerosi precedenti penali e di polizia. L'uomo è stato arrestato.

A suo carico vigeva l’obbligo di restare a casa, in applicazione di un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Larino per rapina a mano armata, messa a segno il 20 marzo 2019 in un bar di Termoli insieme ad altri due complici. I malfattori erano stati tutti e tre arrestati, in flagranza di reato, sempre da militari del citato Comando Arma. L’arresto di oggi, si diceva, è scaturito invece da un controllo effettuato dai militari in casa del 49enne, al fine di accertarne la presenza in casa.

Lui non c'era e sono partite le ricerche. È stato trovato a bivaccare in un noto bar di Termoli, come se nulla fosse, intento a infastidire i clienti.

Si è scoperto che era lì da due ore nel corso delle quali, oltre ad avere consumato diversi superalcolici, aveva anche disturbato, con comportamenti al limite della vessazione, diversi clienti nonché un dipendente dell’esercizio, a cui aveva chiesto con fastidiosa insistenza ed atteggiamento minaccioso di potere ricaricare il proprio smartphone utilizzando la rete elettrica del bar. A quel punto, poiché colto nella flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari peraltro anche in un Comune diverso da quello dove avrebbe dovuto scontare detta misura limitativa della libertà personale, è stato arrestato e trasferito presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria di Larino.

